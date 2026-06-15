Агентство «Башинформ» возглавило топ-20 самых цитируемых СМИ Башкирии

На первом месте в топ-20 самых цитируемых СМИ Башкортостана — информационное агентство «Башинформ». Индекс цитируемости составил 69,25.
На 2-м месте Ufa1.ru с индексом 63,91, на 3-м — Mkset.ru (48,69). Также в первой десятке Ufatime, Ufa.rbc.ru, Башкирское спутниковое телевидение, «Комсомольская правда — Уфа», «Коммерсантъ — Башкортостан», Gorobzor.ru, ГТРК «Башкортостан». В 20-ку вошло также издание группы «Башинформ» I-gazeta.com с рейтингом 5,24.
Как сообщает компания Медиалогия, основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости. Он построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 109 тысяч наиболее влиятельных источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. Период исследования: 1 января — 31 марта 2026 года.
Информагентство стабильно является лидером по цитируемости среди СМИ Башкирии последние несколько лет.
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