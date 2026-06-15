В городе Башкирии перекрыли улицу Маяковского

В Сибае временно перекрыли движение по улице Маяковского (от улицы Белова до улицы Островского). Об этом сообщили в мэрии города.

Ограничения связаны с ремонтными работами по реконструкции участка тепловых сетей.

Ранее сообщалось, что в Уфе на три месяца закроют улицу Гафури.