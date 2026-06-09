В Уфе на три месяца закроют улицу Гафури

В Уфе продолжается реконструкция тепловой сети в историческом центре города. В связи с этим полностью будет перекрыта проезжая часть по улице Гафури – от дома №71 до пересечения с улицей Коммунистической.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такая мера будет действовать более трех месяцев – с 9 июня по 15 сентября.

Ранее мы писали, что в Уфе на лето перекроют дорогу у санатория «Зеленая роща».