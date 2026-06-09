В Уфе на лето перекроют дорогу у санатория «Зеленая роща»

Муниципальное предприятие «УИС» предупреждает жителей и гостей столицы о временных ограничениях движения в районе санатория «Зеленая роща».

В течение всего летнего сезона, с 15 июня по 1 сентября будут перекрываться проезды к территории учреждения.

В связи с работами по подключению нового многоэтажного жилого комплекса к городской тепловой сети будет закрыт в том числе и въезд на территорию самого санатория.

Ранее сообщалось о закрытии половины моста на Р-240 у Чесноковки.