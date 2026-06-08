Под Уфой на месяц закроют половину моста на Р-240 у Чесноковки

В ночь с 8 на 9 июня в Уфимском районе перекрывают правую половину моста через реку Берсувань на трассе Р-240 Уфа — Оренбург. Ограничение планируется на месяц — до 8 июля. Как пояснили в минтрансе РБ, на инженерном сооружении планируется профилактический ремонт. С 15 июля по 13 августа закроют направление в Уфу. Работы будут вестись круглосуточно.
Во время ремонта для транспортных потоков оставят четыре полосы. При необходимости их будут перераспределять: утром водители смогут двигаться по трём полосам на въезд в Уфу, вечером расширят выезд. Движение будет регулироваться светофором.
Ранее на этой трассе отремонтировали участок дороги в аэропорт.
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