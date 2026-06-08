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15:34 (UTC+5), 08 Июня 2026

Под Уфой на месяц закроют половину моста на Р-240 у Чесноковки

Трафик на мосту через реку Берсувань составляет более 105 тысяч автомобилей в сутки.

Фото: минтранс РБ | соцсети
Элина Ахметова

В ночь с 8 на 9 июня в Уфимском районе перекрывают правую половину моста через реку Берсувань на трассе Р-240 Уфа — Оренбург. Ограничение планируется на месяц — до 8 июля. Как пояснили в минтрансе РБ, на инженерном сооружении планируется профилактический ремонт. С 15 июля по 13 августа закроют направление в Уфу. Работы будут вестись круглосуточно. 

Во время ремонта для транспортных потоков оставят четыре полосы. При необходимости их будут перераспределять: утром водители смогут двигаться по трём полосам на въезд в Уфу, вечером расширят выезд.  Движение будет регулироваться светофором. 

Ранее на этой трассе отремонтировали участок дороги в аэропорт.

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