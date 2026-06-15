В городе Башкирии ограничат движение транспорта из-за проведения фестиваля

В Стерлитамаке 19 и 20 июня будет временно перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщает администрация города. Ограничения вводятся в связи с подготовкой и проведением фестиваля «Халяль-фест».

19 июня с 15 до 20 часов будет закрыт малый проспект Октября на участке от дома №33 по пр. Октября до пересечения с ул. Курчатова.

20 июня, в дополнение к уже существующему ограничению, с 9 до 20 часов будет перекрыта также и улица Имая Насыри – на участке от дома №1 до пересечения с пр. Октября.

Городские службы просят водителей заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к возможным затруднениям на дорогах, используя объездные пути.