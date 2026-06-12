В Уфе по просьбам жителей запустили новый маршрут №65 

В Уфе начал работу новый муниципальный автобусный маршрут № 65 «Новая — Александровка — ОАО „Амстар“». Он стал результатом совместной работы администрации города с жителями микрорайонов Дёма и Баланово, сообщили в управлении транспорта и связи столицы.
Городские власти провели открытый диалог с населением, выявили ключевые проблемы транспортной доступности и совместно проработали оптимальную схему движения. Итоговый маршрут учитывает реальные ежедневные потребности жителей и направлен на повышение качества транспортного обслуживания отдалённых территорий.
«Это важное транспортное плечо для отдаленных улиц и частного сектора. Теперь жителям не нужно идти пешком до основных магистралей или тратить время на сложные пересадки», — отметили в ведомстве.
Для удобства пассажиров создан чат в мессенджере МАКС. В администрации отметили, что маршрут только начал работать, и призвали пассажиров сообщать о возможных сбоях в расписании или необходимости корректировки времени остановок. Обратную связь обещают учитывать для дальнейшего улучшения городской транспортной сети.
Ранее «Башинформ» сообщил о перекрытии в Уфе одной полосы на Затонском мосту, Движение по ней будет перекрываться 13 и 14 июня.
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