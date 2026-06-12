В Уфе на выходные ограничат движение на Затонском мосту

В Уфе два дня перекроют одну полосу на Затонском мосту, предупреждает столичная мэрия. На выделенной для грузового транспорта полосе проведут комплексную очистку и ямочный ремонт. В связи с этим движение по ней будет перекрываться 13 и 14 июня с 9:00 до 17:00.

Также в администрации города напомнили, что с 1 июля будет запретят въезд грузовиков на Затонском и Демском мостах. Такое решение приняли в связи с их ограниченно работоспособным состоянием, писал ранее «Башинформ».