Радий Хабиров призвал глав муниципалитетов встречаться с молодежью

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников активнее встречаться с молодежью. На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава региона рассказал о лагере волонтеров, который организовали в парке «Патриот».

«Мы продолжаем работу в парке «Патриот». Всех руководителей прошу встречаться с молодежью. На прошлой неделе я встречался с волонтерами, на мой взгляд, хороший разговор получился. Каждый раз новые люди, лица, наш парк «Патриот» должен работать», — сказал Радий Хабиров.

Министр молодежной политики республики Вито Сабиров рассказал, что в этом году лагерь волонтёров в парке «Патриот» объединил 300 активистов и организаторов добровольчества Башкирии. В рамках мероприятия прошел федеральный грантовый конкурс, где активисты получили финансовую поддержку на реализацию своих идей.

«Мероприятие прошло по инициативе Главы республики Радия Хабирова. На площадке мы объединили наших активистов и руководителей волонтерских штабов, представителей швейбатов, руководителей Добро.Центров республики», — рассказал министр молодежной политики Вито Сабиров.