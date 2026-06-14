С душой и теплотой: Разговор Радия Хабирова с волонтерами Башкирии

Тепло, душевно, по-человечески о важном. Вот так, наверное, можно кратко описать суть встречи волонтеров с Главой Башкортостана Радием Хабировым, которая прошла на этой неделе в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова.

Это была не встреча руководителя региона с общественниками, это была, скорее, встреча добрых друзей, которые заряжены одной идеей, видят одни цели и разделяют одни ценности. И поэтому разговор сразу пошел не по протоколу, а по делу и о делах. А дел у волонтеров — непочатный край. Они нужны везде.

Главу региона первым встречает министр молодежной политики республики Вито Сабиров.

«Учились, работали, с федеральными экспертами. Федеральный грантовый конкурс здесь ребята разыгрывают, вот сейчас буквально защита идет, они эти четыре миллиона в качестве грантов физических лиц развезут по городам, селам, и уже будут проекты реализовывать. Еще одну интересную вещь сделали - 15 ребят привезли сюда, стоящих на различных видах учета, чтобы они узнали о волонтерах. Втянулись, они очень активно участвуют. Вчера у нас была дискотека, гонка героев. Максимально ярко», — докладывает министр.

По дороге Радий Хабиров здоровается с активистами волонтёрской организации «Щит». Они объединились по всей республике для плетения маскировочных сетей на фронт.

«У нас сегодня вообще маленький праздник. Мы сделали 1 миллион квадратных метров масксетей», — рассказывает руководитель организации.

Напомним, что волонтёрская общественная организация «Щит» создана в октябре 2022. Она состоит из 10 цехов по плетению масксетей в Уфе и 80 цехов по Башкортостану.

Волонтеры по традиции ждут Главу у костра и встречают его аплодисментами.

«Добрый день всем, очень рад вас всех видеть. Мне сказали, что вы действительно достаточно активно провели здесь эти дни. И гонка героев, и дискотека, и общение между собой», — говорит ребятам Радий Хабиров.

В 2026 году лагерь волонтёров в парке «Патриот» объединил 300 активистов и организаторов добровольчества Башкортостана, которые проявили себя в ключевых волонтёрских направлениях Волонтёры Башкортостана делают для республики много — собирают гумпомощь для участников СВО, плетут масксети, помогают проводить масштабные мероприятия. Значительный вклад они внесли также во время пандемии коронавируса и в период лесных пожаров.

Руководитель региона выразил благодарность всем представителям волонтёрского движения республики.

— Спасибо за вашу неутомимую энергию, за то, что вы бескорыстно многое делаете для нашей страны и республики. Только на федеральном портале Добро.рф зарегистрировались почти 200 тысяч добровольцев разного возраста, — сказал Радий Хабиров. — Самому старшему участнику сегодняшнего мероприятия — 62 года, а младшему — 14. Вы для нас — огромная и очень важная сила. В последнее время на ваши плечи легло многое. Это и эпидемия коронавируса, и борьба с лесными пожарами, и очистка черноморского побережья.

Радий Хабиров высоко оценил роль волонтёров в поддержке участников СВО и членов их семей.

— Наш Президент сказал, что цели специальной военной операции должны быть достигнуты. Значит, мы будем выполнять эту работу. По-другому не будет. Всё это тяжело и не просто. И если мы мобилизуемся, соберём наши силы, то всё у нас получится. У каждого из нас своя задача. Вы должны хорошо учиться и хорошо работать. Я как руководитель региона должен развивать экономику, чтобы наши бойцы вернулись и увидели, что мы без дела не сидели. Только при этом условии мы выполним задачи, которые стоят перед нами, — подчеркнул Глава республики. — Волонтёры принимают большое участие в формировании гуманитарных конвоев, которые так ждут наши ребята на передовой. От них вам тоже большое спасибо. Вместе мы делаем ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ.

Далее диалог между участниками встречи — волонтёрами региона и Главой Башкортостана продолжился в формате «вопрос-ответ». Первой поднимается студентка туймазинского педагогического колледжа Гульнара Петрова с вопросом о поддержке наших воинов и поездках Радия Хабирова к ним. Глава Башкортостана поясняет:

«Обычно две вещи делаешь. Ну, во первых, какие есть вопросы, какие задачи, чем помочь дома, родным, близким? Как правило, я вывожу туда наградные листы, и прямо на месте мы наших ребят награждаем нашими республиканскими орденами, медалями. Я уверен, когда к ним приезжает руководство республики, ребята чувствуют эту поддержку».

Необычный вопрос задала специалист молодёжного центра «Йэшлек» из Мелеузовского района Ильвина Халиуллина: какой самый смешной стереотип о республике вы слышали от гостей?

«Мы обычно шутим, когда гости приезжают, у нас же есть традиция — гостеприимство. И они часто потом говорят: мы вам отомстим, мы стали жертвами башкирского гостеприимства. Когда гости приезжают, говорят: какие у вас красивые девушки», — отвечает Радий Хабиров.

Аделина Туктарова из Стерлибашевского района интересуется у Главы региона, какие профессии будут востребованы через пять-семь лет.

«В первую очередь это направления, связанные с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. Мир развивается, и нам тоже нужно быть конкурентными, иначе мы отстанем. Молодое поколение уже в школах должно учиться азам работы с ИИ, — ответил руководитель региона. — Востребованы также будут профессии, связанные с развитием роботизации, биотехнологий, новых методов лечения, исследований возможностей человеческого организма».

Отвечая на вопрос Дианы Астаниной из Нуримановского района, какими успехами руководитель региона гордится больше всего, Радий Хабиров сказал, что в такой непростой для страны период служит родной республике и её жителям, вместе с ними отвечая на все возникающие вызовы.

«Чем я по настоящему доволен и горжусь, наверное, что вот в этот тяжелый период жизни для всей нашей страны, для республики, я - с республикой, я - с жителями, я здесь живу, работаю, принимаю с жителями все эти вызовы, каждый день вместе решаем с людьми эти проблемы, со своей управленческой командой. Знаете, я точно этот период буду вспоминать не с горестью какой-то, хотя много и потерь было всевозможных, и много печалей было, и проблем. Я буду вспоминать с огромной гордостью, что такой был период, и мы вроде не пасовали, и на каждый вызов всегда находили ответ, и достаточно спокойно, разумно действовали», — говорит Радий Хабиров.

Гузель Валиева из Ишимбая задает вопрос о наболевшем и просит Главу региона поддержать ее идею с созданием творческой студии для детей с ограниченными возможностями здоровья. Радий Хабиров тут же дает поручение министру молодежной политики. «Знаете, вы к Вито подойдите, пожалуйста, я найду для вас решение, переговорю и с главой района».

После разговора активистка дарит Главе Башкортостана Радию Хабирову мягкую игрушку, связанную своими руками, и со словами, что это будущий символ творческий студии.

А после встречи Гузель Валиева поделилась впечатлениями:

«Как земляк, он поддержал и дал надежду, что у нас появится такое пространство в Ишимбае. И появится больше счастливых улыбок. Так здорово было подарить ему и игрушку. А вообще, вы знаете, от Радия Фаритовича идет такая энергия добра, от которой ты заряжаешься».

А уже говоря о развитии добровольческого движения в республике, Глава Башкортостана отметил важность повышения качества волонтёрской деятельности и создания новых мер для её поддержки.

— Предлагаю проводить такие мероприятия, как сегодня, в каждом муниципалитете. Также нужно запустить обучающие семинары для начинающих волонтёров, — сказал руководитель региона. — Важно подумать и о развитии инфраструктуры, чтобы у вас было своё место, где можно было бы собираться и общаться.

Азалия Муллаянова из Илишевского района, возглавляющая местное отделение «Движения Первых», задаёт Главе Башкортостана следующий вопрос:

«Я была в Артеке на пятой смене в этом году, и для того чтобы поехать по региональной квоте, нам необходимо заплатить 35 тысяч за делегацию. Честно признаюсь: зарплата моей мамы составляет 30 тысяч. Как можно решить эту проблему?».

Радий Хабиров реагирует быстро.

«Подойдите, ладно? Я не очень сейчас в курсе, но это небольшие деньги, которые мы в министерстве образования точно найдем. Вот точно найдем, я прям обещаю это».

После встречи Азалия поделилась с нами своими впечатлениями.

«Когда он пришёл, я, можно сказать, заплакала от счастья. я мечтала его увидеть очень давно. Я мечтала пожать ему руку. Я очень рада, что мне предоставилась такая возможность».

В числе вопросов от ребят — меры по увековечению памяти ветеранов боевых действий.

— В каждом районе и городе во время рабочих поездок я встречаюсь с семьями погибших участников СВО. И мы всегда обсуждаем, что создадим в муниципалитетах мемориалы в память об их родных, — отметил Радий Хабиров. — Центральный большой мемориал мы откроем в Уфе на улице Зорге перед Дворцом спорта. Объявим конкурс, выберем проект. А пока по республике высаживаем тематические аллеи и именные деревья.

Дмитрий Власов из Салавата о своем наболевшем — о строительстве кинотеатра в городе Салавате. Наблюдаем, что в это время Глава республики кому-то пишет в своем телефоне.

«Я главе написал, а он вот уже мне ответил: есть инвестор, который сам будет строить. На базе досугового центра „Агидель“, начало строительства запланировано на 2027 год, объект обещают сдать в 2028 году», — зачитывает сообщение от главы города Салават Радий Хабиров.

Напомним, что вопрос об отсутствии кинотеатра в третьем по численности городе республики поднимался и на «Прямой линии» с Главой Башкортостана.

— Если действительно в городе вообще негде сходить в кино, я что-то не очень, честно говоря, верю, — отреагировал тогда Радий Хабиров. — Кино всё-таки важная часть досуга людей. Возьмите в работу, пожалуйста. Если где-то небольшая помощь от нас для этого нужна, давайте вместе подумаем. Салават — один из важнейших городов и промышленных центров Башкирии. Республика будет поддерживать местные инициативы по улучшению жизни жителей города.

Глава движения «Экомолодежка.02» Эльзана Такиуллина задаёт вопрос о волонтерстве в сфере экологии.

«В Советском Союзе раньше было Всесоюзное общество охраны природы. Кстати, его сейчас пытаются возродить. Экологическое движение в республике развито, на мой взгляд. Волонтеры выходят парки убирают, наводят порядок на берегах рек, озер. Вспомним 2021 год, когда леса горели в Зауралье. Со всей республики приезжали и помогали тушить пожары. Там полторы тысячи человек принимали участие, потому что ситуация-то была достаточно напряженная», — вспоминает Радий Хабиров.

«Я рада, что пообщалась с Главой. Я бы хотела пожелать ему мужества. У него очень трудная работа. Он каждый день принимает важные решения. И хочется, чтобы он думал о себе, о семье, жене и детях», — делится своими эмоциями после встречи Эльзана.

На таких встречах обычно всегда задают вопрос и о том, кем мечтал стать в детстве Радий Хабиров, в этот раз он звучит от волонтёра из Белокатайского района Элизы Рахматуллиной.

«Я вообще хотел стать биологом, и хотел поступать на биофак МГУ. У меня и хомяки были, и кошки, и собаки. А сейчас у меня три собаки и две кошки живут. Но уже после работы на заводе я в армию ушел. Оттуда я приехал с твердым желанием стать юристом», — рассказывает Глава.

Радий Хабиров прокомментировал и тему развития туризма.

— Сам вместе с семьёй посетил много красивых мест в республике, — сказал руководитель региона. — Сейчас у нас несколько объектов так называемого промышленного наследия, которые мы приводим в порядок. Это село Верхотор в Ишимбайском районе, старинное село Воскресенское в Мелеузовском районе, потом перейдём в Белорецкий район, где будем благоустраивать территорию бывшего Тирлянского завода. Ещё один большой проект, который мы обязательно доведём до конца, — это Евразийский музей кочевых цивилизаций в Чишминском районе.

Полтора часа встречи пролетели быстро. В конце Радий Хабиров наградил волонтёров-активистов Почётным знаком Главы республики «Доброволец Башкортостана».

После церемонии мы поговорили с активистами — обладателями почётных наград республики. Зульфия Хузина — одна из тех, кто была на передовой и помогала участникам специальной военной операции в госпитале.

«Были моменты эмоционального выгорания. Но когда я видела искренние улыбки бойцов, благодарности от души, я понимала, что это не зря. И вот эта улыбка бойца — это мой самый главный ресурс. Что заставляло меня возвращаться снова и снова и выкладывать все свои силы, свою энергию, своё время на нужное дело.

Это награда не только моя одна. Мы выполняем это всё вместе. Спасибо большое, что оценили мой труд.

Особую благодарность хочу выразить Радию Фаритовичу за то, что он поддерживает проект «Первая юрта». Особая благодарность нашим координаторам. За то, что они ведут такую огромную работу и дают возможность многим женщинам осуществить своё желание», — говорит волонтер республиканского проекта «Первая юрта» из Туймазов Зульфия Хузина.

Напомним, региональный проект «Первая юрта» объединил в своих рядах женщин-волонтеров Башкортостана с неравнодушными сердцами, готовых работать в военных госпиталях. Медиков и учителей, госслужащих и глав сельских поселений, управленцев и журналистов, предпринимателей и сотрудников различных предприятий и организаций республики. Зеленый свет этой инициативе дал Глава Башкортостана на одном из оперативных совещаний. Проект стал первым в своём роде и вдохновил другие регионы России на его реализацию.

Волонтёр Андрей Калиниченко закупает всё необходимое для участников СВО и лично отвозит на передовую. Мы спросили его об ощущениях от получения награды.

«Самые положительные. Стараемся. Труд оценён, потому что стараемся. Приятно. У меня, кстати, отец — участник Великой Отечественной войны, он в тех местах воевал. Я как-то считаю, что должен, просто обязан», — говорит Андрей Калиниченко, волонтер некоммерческой организации по развитию культуры, творческой деятельности и патриотизма «Крылья».

К финалу встречи первое ощущение, что это диалог единомышленников, подтвердилось. Разговор занял всего полтора часа, а ответов на вопросы, и главное, поводов для дальнейших действий появилось на долгое время вперед. Волонтеры слышат Главу, Глава слышит их. Слышит и поддерживает. Не случайно, наверное, республика одной из первых в стране приняла закон о гарантиях деятельности волонтёров и учредила почётный знак «Доброволец Башкортостана». Волонтеров в республике слышат, поддерживают и ценят по достоинству.

В беседе со спецкором «Башинформа» руководитель региона подвёл ключевые итоги встречи.

– У любого нормального человека есть жизненная потребность творить добро. Волонтёрство – это ответ нашего общества, жителей на современные вызовы. Число добровольцев резко выросло во время эпидемии коронавируса, а потом – с началом СВО. Наша задача – структурировать их работу, учить и поддерживать, обеспечивать безопасность, – резюмировал Радий Хабиров. – Сегодня мне было важно услышать наших волонтёров, понять, чем мы можем им помочь.

И в завершение. Чтобы записать комментарий Главы, нам пришлось еще минут 20 ждать, пока Радий Фаритович жал ребятам руки и фотографировался с ними на их телефоны. И по счастливым лицам молодых ребят и волонтеров уже в возрасте было видно, что для них сделать селфи с Главой региона и потом поделиться фото в своих соцсетях было таким же добрым делом, каким они занимаются в своей жизни.

«Радий Фаритович такой спокойный, уравновешенный. И рядом с ним тепло», — говорит нам на прощание Юлия Балунова - координатор направления «Моя история» реготделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» из Учалинского района.