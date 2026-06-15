Как жителям Башкирии быстрее всего узнать об угрозе атак БПЛА

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что порой, в силу технических особенностей, оповещение об атаках БПЛА или ракетной опасности задерживается: идет огромный объём информации и серверы не выдерживают. Решение же находится у каждого в телефоне.

«Надо просто „считать“ QR-код и откроется программа, которая оперативно будет буквально в моменте предупреждать, когда мы будем объявлять об опасности. И вообще будет доступна более широкая информация, которая идет по линии МЧС», — сказал руководитель региона.

Радий Хабиров поручил максимально довести эту информацию до населения, подключив учебные заведения и муниципалитеты.

«Вот это всё должно быть в наше сложное время в кармане у каждого», — сказал Глава РБ.

Ранее в Башкирии сообщили причину пожара с гибелью троих детей.