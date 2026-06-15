В Башкирии сообщили причину пожара с гибелью троих детей

На прошлой неделе произошел пожар с гибелью троих детей в селе Новые Каратавлы Салаватского района. Председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов на оперативном совещании в ЦУРе сообщил предварительную причину трагедии.

«Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки», — проинформировал он.

По его словам, всего с начала года количество пожаров сократилось на 19%, количество погибших при пожарах сократилось на 8%. Для недопущения гибели людей на пожарах проведено более тысячи профилактических рейдов с охватом более десяти тысяч человек.

Ранее Башинформ сообщал о том, что Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).