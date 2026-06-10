Следком Башкирии сообщил подробности пожара с тремя погибшими детьми

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), после пожара, который унес жизни троих детей в селе Новые Каратавлы Салаватского района. В момент трагедии они были дома одни, без присмотра взрослых, сообщили в ведомстве.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем СК. После завершения осмотра места происшествия будет назначен комплекс судебных экспертиз для установления точных причин смерти детей и причины возгорания. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям законных представителей несовершеннолетних», – говорится в официальном сообщении СК.