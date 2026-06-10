Большая трагедия: трое детей погибли во время пожара в Башкирии

В деревне Новые Каратавлы Салаватского района жизни троих детей унес пожар. Жилой дом размером 6×6 метров на улице Юрюзани загорелся сегодня днем. Огнеборцы ликвидировали горение.
К сожалению, при разборе конструкций и проливке места пожара обнаружили тела троих несовершеннолетних детей 6, 8 и 11 лет.
Для расследования причин и обстоятельств на место трагедии выехал руководитель МЧС Башкирии Владимир Горин. На месте также работают дознаватели, эксперт испытательной пожарной лаборатории, следственные органы, а также психологи. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.
Соболезнование семье погибших выразил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он поручил детально разобраться в причинах происшествия.
Напомним, ровно год назад аналогичная трагедия произошла в селе Старобалтачево: в огне погибли трое мальчиков, 16, 9 и 3 лет.
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