Большая трагедия: трое детей погибли во время пожара в Башкирии

В деревне Новые Каратавлы Салаватского района жизни троих детей унес пожар. Жилой дом размером 6×6 метров на улице Юрюзани загорелся сегодня днем. Огнеборцы ликвидировали горение.

К сожалению, при разборе конструкций и проливке места пожара обнаружили тела троих несовершеннолетних детей 6, 8 и 11 лет.

Для расследования причин и обстоятельств на место трагедии выехал руководитель МЧС Башкирии Владимир Горин. На месте также работают дознаватели, эксперт испытательной пожарной лаборатории, следственные органы, а также психологи. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Соболезнование семье погибших выразил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он поручил детально разобраться в причинах происшествия.

Напомним, ровно год назад аналогичная трагедия произошла в селе Старобалтачево: в огне погибли трое мальчиков, 16, 9 и 3 лет.