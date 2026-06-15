Глава Башкирии поздравил журналистов с профессиональным праздником

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава республики Радий Хабиров поздравил журналистов с Днем работников печати и информации Башкортостана, который отмечался накануне.

«Вчера свой профессиональный праздник отметили работники печати и информации Республики Башкортостан. Наши коллеги, от работы которых очень многое в республике и стране зависит. Мы их всех поздравляем! Желаем успеха», – сказал руководитель региона.

Ранее «Башинформ» в честь праздника публиковал историю легенды башкирского радио Наили Галяутдиновой.