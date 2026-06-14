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09:45 (UTC+5), 14 Июня 2026

Радий Хабиров поздравил с Днём башкирской печати Наилю Галяутдинову

И всех причастных к этому профессиональному празднику.

Фото: соцсети Главы Башкирии | МАХ
Элина Ахметова
соцсети Главы Башкирии Мах
соцсети Главы Башкирии Мах
соцсети Главы Башкирии Мах
соцсети Главы Башкирии Мах
Фото: соцсети Главы Башкирии | Мах
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Сегодня, 14 июня, отмечается День работников печати и информации Башкортостана. Глава Башкирии в этот день в рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан рассказал о легенде башкирского радио – Наиле Гизетдиновне Галяутдиновой.   Уроженка Архангельского района в 16 лет, будучи студенткой театрального отделения Уфимского училища искусств, Наиля Галяутдинова впервые оказалась у микрофона, а с 1965‑го её красивый и сильный голос прочно вошёл в эфир. Ей доверяли чтение докладов руководства республики, всесоюзные новости. Безупречная дикция, глубокое знание башкирского языка и актёрское мастерство позволяли Наиле Галяутдиновой одинаково блестяще звучать и в общественно-политических передачах, и в «огоньках».

15 лет она вела в прямом эфире еженедельную познавательную телепрограмму для детей «Весёлые станции», покорила сердца телезрителей концертом по заявкам «Дарю песню». Как актриса и чтица Наиля Галяутдинова блистала в радиоспектаклях «Бесприданница» Александра Островского, «Материнское поле» Чингиза Айтматова, «Ступени жизни» Мажита Гафури. Она оживляла в эфире произведения башкирских классиков и переводы русской поэзии.

Но её жизнь никогда не замыкалась в стенах студии. Наиля Галяутдинова была ведущей юбилейных вечеров выдающихся деятелей культуры Башкортостана, участвовала в крупных фестивалях. Она щедро делится опытом и мудростью с молодыми дикторами и ведущими. Наиля Галяутдинова является народной артисткой Республики Башкортостан, за свой труд она удостоена звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Глава Башкирии поздравил с профессиональным праздником самую знаменитую радиоведущую и всех её коллег из республиканских СМИ.  

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