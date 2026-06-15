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08:05 (UTC+5), 15 Июня 2026

Глава Башкирии поручил заняться самыми «выдающимися» ямами на дорогах

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил ускорить проведение ремонтных работ на участках дорог.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Галина Бахшиева

Как сообщил на оперативном совещании правительства Радий Хабиров, на прошлой неделе, по данным информсистемы ЦУР Башкортостана «Инцидент менеджмент», обращения местных жителей на «дорожную» тематику вновь вышли на первое место, сместив с этой позиции вопросы, связанные с благоустройством. Он поручил начальнику управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елене Прочаковской отправить в минтранс для срочной отработки наиболее фонящие обращения, касающиеся ямочного ремонта.

«В следующий понедельник я дам вам на оперативном совещании несколько минут, — сказал руководитель региона, обращаясь к Елене Прочаковской. — Покажете фото этих ям, с указанием, в каком районе они находятся. Покажете, скажем так, самые выдающиеся ямы, которые людей действительно раздражают».

Кроме того, он поручил минтрансу региона ускориться с проведением дорожного ремонта.

«Лето быстро пролетит. Выводите организации на ремонт дорог. Пусть начинают работать. Денег достаточно много мы на это выделяем. Деньги есть», — подытожил Радий Хабиров.

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