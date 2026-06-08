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11:46 (UTC+5), 08 Июня 2026

В Башкирии назвали главные темы обращений жителей за первую неделю июня

Фото: правительство РБ | официальный сайт
Гульфия Акулова

На заседании правительства республики обсудили обращения жителей, поступившие за первую неделю июня. Системы мониторинга зафиксировали 5838 сообщений в информсистемы ЦУР Башкортостана «Инцидент менеджмент» и Платформу обратной связи, что на 854 больше, чем неделей ранее.

Начальник управления Главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская доложила, что тема благоустройства – на первом месте, всего 1231 сообщение. Это уборка мусора, состояние дворов и детских игровых площадок. Больше всего жалоб поступило из Уфы, Стерлитамака и Белорецкого района. По теме ремонта и строительства дорог и мостов поступило 1197 обращений, чаще всего писали жители Уфы, Белорецкого и Туймазинского районов. С жалобами на отсутствие воды, работу управляющих компаний и ветхое жилье обратились 855 раз. С вопросами по поводу вывоза мусора и содержания контейнерных площадок поступило 302 сообщения. 

Центр управления республикой взял все инциденты на контроль и направил их для решения в муниципалитеты и ведомства. За прошлую неделю было отработано 4807 обращений. Премьер-министр правительства Андрей Назаров дал поручения профильным министерствам держать на контроле решение этих проблем. 

Ранее сообщалось, что жители республики все чаще жалуются на некачественную уборку бытовых отходов. 

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