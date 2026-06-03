«Полные баки» – что тормозит «мусорную реформу» в Башкирии

В понедельник, на очередном оперативном совещании правительства Башкирии руководитель региона Радий Хабиров вновь заострил внимание на проблеме невывоза мусора и поручил срочно разобраться с этим актуальным для многих городов и сел вопросом. На этот раз «выстрелили» мусором Уфа, Уфимский и Иглинский районы республики.
«Уфа, Иглинский и Уфимский районы — прямо переполнены уже мусорные площадки», — сказал Радий Хабиров.
И это далеко не первый случай, когда Глава региона критикует работу регоператоров. Так, в конце апреля на оперативке Радий Хабиров достаточно жестко высказался в адрес «Спецавтохозяйства по уборке города» в Уфе:
«У нас был "Дюртюлимелиоводстрой", который мы в равном или неравном бою победили и спровадили из республики. Вы заняли их место, что ли, с вашим несчастным МУП "САХом"? Вы прекращайте, сколько можно-то? Это ваше предприятие. Наведите порядок, или мы примем решение, будем работать с другими! – обратился Радий Хабиров к первому вице-мэру города Сергею Кожевникову. – Не бывает так, что МУП Уфы с деньгами и достаточно сильной управленческой командой [так работает – прим. ред.], что же вы делаете-то?»
И надо отметить, что вполне справедливые и обоснованные жалобы поступают и из других муниципалитетов.
Мониторинг соцсетей показывает, что проблема невывоза мусора периодически, как выразился Радий Хабиров, «зашкаливает».
По информации ЦУР РБ, с 1 по 29 мая 2026 года система «Инцидент менеджмент» зафиксировала 464 жалобы по теме твердых коммунальных отходов (ТКО). Больше всего жители республики писали про плохое состояние площадок или их отсутствие (157); нарушения при обращении с отходами (105); вывоз мусора (88); вывоз крупногабаритного мусора (43); плату за вывоз ТКО (35). В марте таких жалоб было еще больше — 704, в апреле чуть меньше — 672.
Если посмотреть динамику сообщений из системы «Инцидент менеджмент» по теме ТКО, то можно констатировать: количество поступающих жалоб, по сравнению с прошлым годом, в регионе значительно увеличилось.
Курирует работу «мусорных» регоператоров министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан. По их информации, Башкирия стабильно удерживает позиции в «зеленой зоне» дашборда федерального штаба по большинству показателей. В частности, в «зеленой зоне» находятся устойчивость регоператоров, охват мест накопления фотофиксацией (85,8 процента) и передача данных весового контроля (79 процентов). Исполнение «дорожных карт» по контейнерам и площадкам также оценивается положительно: создано 15 мест накопления при плане 7, закуплено 28 контейнеров при плане 27.
Казалось бы, замечательные показатели, но вот люди все пишут и пишут.
И не только в соцсетях. Обращения от жителей поступают и в Народный фронт. В частности, они просят решить вопрос со свалкой в Давлекановском районе, где на участке между рекультивированным полигоном и перегрузочной площадкой – очередное возгорание. Видео происшествия в Народный фронт прислали местные жители. По их словам, ежедневно здесь разгружаются около 30-40 машин с отходами.
Местные жители утверждают, что мусор не только складируют. На территории видны следы сжигания резиновых шин.
«Вместо безопасной утилизации через специализированные пункты приема они фактически превращаются в едкий дым, — отмечается в сообщении Народного фронта. — Когда дует ветер, едкий дым доходит до Давлеканово, в котором проживают более 20 тысяч человек».
Между тем на прошлой неделе в Башкирии утверждена региональная программа перехода на экономику замкнутого цикла. Ее мероприятия направлены на создание в Башкирии рентабельной индустрии переработки вторичных ресурсов — от макулатуры, стекла и ПЭТ-тары до извлечения редкоземельных металлов из отходов добывающей промышленности и вовлечения в оборот органических отходов.
Это позволит решить вопрос не только с самим мусором. Придут инвестиции, будет создана успешная индустрия, которая станет приносить деньги в бюджет региона.
«Необходимо создать не просто мусоропереработку, а высокомаржинальную индустрию вторичных ресурсов — от традиционных утильных фракций до извлечения редкоземельных металлов и вовлечения в оборот органических отходов», — раскрывал ранее подробности премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, который по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова держит тему обращения с ТКО под постоянным контролем.
И это очень продуманное решение. Во всем мире «мусорный» бизнес — высоколиквидное производство. Но, как говорится: «Гладко было на бумаге, да забыли про мусорные баки». Если регоператоры станут вывозить мусор так же «эффективно», как и сейчас, есть опасения, что перерабатывать будет просто нечего.
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