«Полные баки» – что тормозит «мусорную реформу» в Башкирии

«Уфа, Иглинский и Уфимский районы — прямо переполнены уже мусорные площадки», — сказал Радий Хабиров.

И это далеко не первый случай, когда Глава региона критикует работу регоператоров. Так, в конце апреля на оперативке Радий Хабиров достаточно жестко высказался в адрес «Спецавтохозяйства по уборке города» в Уфе:

«У нас был "Дюртюлимелиоводстрой", который мы в равном или неравном бою победили и спровадили из республики. Вы заняли их место, что ли, с вашим несчастным МУП "САХом"? Вы прекращайте, сколько можно-то? Это ваше предприятие. Наведите порядок, или мы примем решение, будем работать с другими! – обратился Радий Хабиров к первому вице-мэру города Сергею Кожевникову. – Не бывает так, что МУП Уфы с деньгами и достаточно сильной управленческой командой [так работает – прим. ред.], что же вы делаете-то?»

И надо отметить, что вполне справедливые и обоснованные жалобы поступают и из других муниципалитетов.

Мониторинг соцсетей показывает, что проблема невывоза мусора периодически, как выразился Радий Хабиров, «зашкаливает».

По информации ЦУР РБ, с 1 по 29 мая 2026 года система «Инцидент менеджмент» зафиксировала 464 жалобы по теме твердых коммунальных отходов (ТКО). Больше всего жители республики писали про плохое состояние площадок или их отсутствие (157); нарушения при обращении с отходами (105); вывоз мусора (88); вывоз крупногабаритного мусора (43); плату за вывоз ТКО (35). В марте таких жалоб было еще больше — 704, в апреле чуть меньше — 672.

Если посмотреть динамику сообщений из системы «Инцидент менеджмент» по теме ТКО, то можно констатировать: количество поступающих жалоб, по сравнению с прошлым годом, в регионе значительно увеличилось.