Вторник, 16 Июня 2026
|
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
07:35 (UTC+5), 15 Июня 2026

Башкирия поднялась на 13-е место в федеральном рейтинге туризма

За 2025 год республику посетили 2,4 млн туристов.

Фото: минтуризма РБ | архив
Элина Ахметова

На оперативном совещании правительства в ЦУР Башкортостана отметили прирост туристического потока в регион. По результатам 2025 года республика поднялась в общероссийском рейтинге с 16 на 13 место. В Башкирии побывали 2,4 млн гостей — на 8,2% больше, чем в 2024 году, сообщила глава министерства предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина. Она напомнила, что в рейтинге ПФО прошлого года республика пропустила вперёд Татарстан, Нижегородскую и Самарскую области, а сейчас вышла на 3 место.

«Эти цифры очень радуют. Сравнения важны, они многое показывают. Сейчас возрастает интерес к внутреннему туризму, и этим надо пользоваться, привлекать туристов к себе в республику», — прокомментировал Глава Башкирии Радий Хабиров.
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru