Башкирия поднялась на 13-е место в федеральном рейтинге туризма

На оперативном совещании правительства в ЦУР Башкортостана отметили прирост туристического потока в регион. По результатам 2025 года республика поднялась в общероссийском рейтинге с 16 на 13 место. В Башкирии побывали 2,4 млн гостей — на 8,2% больше, чем в 2024 году, сообщила глава министерства предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина. Она напомнила, что в рейтинге ПФО прошлого года республика пропустила вперёд Татарстан, Нижегородскую и Самарскую области, а сейчас вышла на 3 место.

«Эти цифры очень радуют. Сравнения важны, они многое показывают. Сейчас возрастает интерес к внутреннему туризму, и этим надо пользоваться, привлекать туристов к себе в республику», — прокомментировал Глава Башкирии Радий Хабиров.