Башкирия поднялась в общероссийском туристическом рейтинге

Турпоток в Башкирию за 2025 год составил более 2,4 млн единиц. Рост — на 8,2% по сравнению с 2024 годом. Таким образом, в общероссийском рейтинге республика поднялась с 15 на 13 место, в Приволжском федеральном округе заняла почетное третье место.

Чаще всего в Башкирию приезжают туристы из Челябинской, Оренбургской, Свердловской областей и Татарстана. Также в регионе развивается внутренний туризм, так как жители Башкирии все чаще стали посещать местные достопримечательности.

«Рост туристского потока подтверждает, что мы движемся в правильном направлении: развиваем инфраструктуру, расширяем ассортимент маршрутов и повышаем качество сервиса. Важно, что сегодня туристы могут выбрать путешествие по душе — от познавательных экскурсий до активных горных походов. Мы продолжим работать над тем, чтобы Башкортостан становился ещё более привлекательным и комфортным для гостей», — отметила министр предпринимательства и туризма Башкирии Светлана Верещагина.

Отметим, что сегодня 49 туроператоров региона предлагают более 700 разнообразных маршрутов, что позволяет удовлетворить интересы широкой аудитории. В числе наиболее востребованных маршрутов — научно-популярные, промышленные, экскурсионные, горные, пешие и сплавные туры.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что проекты развития туризма получат до 7 млн рублей.