В Башкирии проекты развития туризма получат до 7 млн рублей

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Башкирии объявлен конкурс по предоставлению субсидий предпринимателям, сообщает правительство республики. Заявки принимаются до 5 июня 2026 года через ГИИС «Электронный бюджет». Максимальный размер поддержки по отдельным направлениям достигает 7 млн руб.
«Мы стремимся сделать туристическую отрасль региона максимально доступной и привлекательной для инвесторов. Новый конкурс дает возможность предпринимателям создать современные объекты размещения и инфраструктуру, что напрямую влияет на рост турпотока и развитие смежных секторов экономики. Победителей мы объявим до 15 июня», – отметила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.
Подробные условия конкурсов, перечень необходимых документов и ссылки на подачу заявок опубликованы на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки и на сайте министерства предпринимательства и туризма РБ.
Ранее сообщалось о самых популярных летних маршрутах туристов в Башкирии.
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