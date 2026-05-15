В Башкирии проекты развития туризма получат до 7 млн рублей

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Башкирии объявлен конкурс по предоставлению субсидий предпринимателям, сообщает правительство республики. Заявки принимаются до 5 июня 2026 года через ГИИС «Электронный бюджет». Максимальный размер поддержки по отдельным направлениям достигает 7 млн руб.

«Мы стремимся сделать туристическую отрасль региона максимально доступной и привлекательной для инвесторов. Новый конкурс дает возможность предпринимателям создать современные объекты размещения и инфраструктуру, что напрямую влияет на рост турпотока и развитие смежных секторов экономики. Победителей мы объявим до 15 июня», – отметила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

Подробные условия конкурсов, перечень необходимых документов и ссылки на подачу заявок опубликованы на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки и на сайте министерства предпринимательства и туризма РБ.

Ранее сообщалось о самых популярных летних маршрутах туристов в Башкирии.