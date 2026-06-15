Авиакомпания открывает рейсы из Уфы в Стамбул

Авиакомпания «Победа» с 4 июля открывает рейсы из Уфы в Стамбул. По данным столичного авиаузла, они будут выполняться по понедельникам и субботам на самолетах Boeing 737.

Время в пути составит 4 часа.

Как сообщал Башинформ, с 1 июня авиакомпания Utair открыла программу полетов из Уфы в Краснодар.