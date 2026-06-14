В Башкирии спасатели сняли кольцо с пальца 70-летнего мужчины

В госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям обратился пожилой мужчина. Житель республики 1955 года рождения не смог самостоятельно снять кольцо с пальца — украшение застряло и не поддавалось.

Спасатели профессионально и аккуратно справились с задачей. Благодаря их оперативным действиям мужчине не потребовалась медицинская помощь — всё обошлось без травм и повреждений.

В ведомстве напоминают: при любых затруднительных ситуациях с украшениями не пытайтесь снимать их силой и не ждите, пока палец опухнет. Лучше сразу обращаться к специалистам.

Ранее в Уфе спасатели на гидроцикле вытащили рыбака из тонущей лодки.