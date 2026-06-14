В Башкирии сохраняется минимальное число природных пожаров

За прошедшие сутки в республике замечен один пожар в лесах — в Краснокамском районе, и один пожар в полях — возгорание сухой растительности погасили в Ишимбайском районе. Количество природых пожаров продолжает оставаться минимальным. Этому благоприятствую погодные условия и внедрение технологий, благодаря которому за состоянием лесов наблюдают не только из космоса, но и на земле.

Всего с начала 2026 года возникло 14 очагов лесных пожаров на 87 га и 195 загораний сухой растительности на общей площади более 328 га.