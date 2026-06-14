В Башкирии более 2000 журналистов отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 14 июня, медиасообщество Башкирии празднует День работников печати и информации республики. В регионе трудятся более двух тысяч сотрудников сферы СМИ, которые ежедневно снабжают жителей проверенными новостями о событиях в регионе.

Руководитель агентства по печати и СМИ Башкортостана Максим Ульчев поздравил коллег с профессиональным праздником и отметил важность их труда.

«В эпоху, когда идёт война за умы, это наш информационный щит», — подчеркнул Ульчев.

Он также сообщил, что статистика подтверждает востребованность местных СМИ: информагентство «Башинформ» лидирует в республике по цитируемости, БСТ — по доле телесмотрения, а издательский дом «Республика Башкортостан» — по совокупной цифровой аудитории в рейтинге сайтов LiveInternet.

«Каждое СМИ развивает сообщества в соцсетях. В городах и районах наши конвергентные редакции формируют, по сути, мультиформатные информационные экосистемы. Благодаря этому у каждого жителя Башкортостана есть доступ к „чистой“, проверенной информации на любой удобной для него платформе, — отметил Максим Ульчев. — Это огромная работа, которую коллеги ведут ответственно, грамотно и профессионально. Наши журналисты — патриоты».

Руководитель ведомства выразил отдельную благодарность военным корреспондентам, напомнив, что Башкортостан стал первым регионом России, где официально закрепили статус военкоров и начали выдавать соответствующие удостоверения.

По поручению Главы республики Радия Хабирова государственные СМИ также приступили к сбору материалов о специальной военной операции и бойцах из Башкортостана для передачи в архивы.

«Благодарю каждого, кто остаётся верен профессии, за труд на благо нашего региона», — обратился к коллегам Максим Ульчев.

Ранее Радий Хабиров поздравил с Днём башкирской печати всех причастных к этому профессиональному празднику.