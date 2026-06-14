Матвиенко потребовала решить вопрос с перевозками детей на такси

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила минтрансу решить проблему с доступностью легкового транспорта для семей с детьми, особенно многодетных. Соответствующее заявление она сделала на заседании Совета по демографической политике, сообщает РИА Новости.

По словам спикера, президент Владимир Путин уже дважды давал поручения разобраться с этим вопросом, но «пока решения не приняты».

При этом Матвиенко поблагодарила главу минтранса Андрея Никитина за системный подход ведомства к семейной политике. Министерство уже утвердило пакет стандартов, направленных на создание комфортной среды для пассажиров с детьми, а также для студентов транспортных вузов, у которых появились дети.

«Однако не могу обойти стороной тему обеспечения доступности перевозок в легковом транспорте для семей с детьми, в первую очередь — многодетных», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Ранее «Башинформ» писал о поддержка для семей.