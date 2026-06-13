В уфимском ботсаду цветет «дерево счастья»

Сотрудники Южно-Уральского ботанического сада-института поделились радостной новостью — на их территории зацвела катальпа. Это растение называют «деревом счастья» из-за необычного цветения, сердцевидной формы листьев. В культуре коренных народов Северной Америки она символизирует мир, защиту дома и семейное благополучие.

Катальпу еще называют деревом слонов и обезьян. По легенде, слоновьи уши и обезьяньи хвосты соединились в этом своеобразном дереве по причуде Будды.

«Катальпа имеет крупные сердцевидные листья, похожие на слоновьи уши. Обезьяньи хвосты появляются на катальпе после окончания цветения, когда на деревьях появляются плоды — стручки. Длина плодов у некоторых видов достигает полуметра, ширина - до 1,5 см. Издалека узкие и длинные стручки напоминают свисающие с веток спагетти или макароны, или обезьяньи хвосты. Катальпы растут в естественных лесах Северной и Южной Америки, Азии», — поделились сотрудники ботанического сада в Уфе.

Ранее «Башинформ» сообщал о цветении в Уфе каштанов.