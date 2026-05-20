В Уфе зацвели каштаны

Обычно каштаны цветут в конце апреля — начале мая, но в этом году из-за погодных условий цветение началось позже.

Белоснежные «свечи» каштанов украшают улицы города. В Уфе эти деревья встречаются возле ГКЗ «Башкортостан» на улице Ленина, на улице Кирова, во дворе на проспекте Октября, рядом с театром кукол, а также в Ботаническом саду.

Кроме того, в микрорайоне Кузнецовский затон высажена целая Каштановая аллея. Сейчас здесь наблюдается пик цветения, сообщает администрация Кировского района. Каштаны цветут до 3 недель.

Ранее жителям Башкирии рассказали, какие цветы нельзя сажать в одной клумбе.