В Уфе зацвели каштаны

Обычно каштаны цветут в конце апреля — начале мая, но в этом году из-за погодных условий цветение началось позже.
Белоснежные «свечи» каштанов украшают улицы города. В Уфе эти деревья встречаются возле ГКЗ «Башкортостан» на улице Ленина, на улице Кирова, во дворе на проспекте Октября, рядом с театром кукол, а также в Ботаническом саду.
Кроме того, в микрорайоне Кузнецовский затон высажена целая Каштановая аллея. Сейчас здесь наблюдается пик цветения, сообщает администрация Кировского района. Каштаны цветут до 3 недель.
Ранее жителям Башкирии рассказали, какие цветы нельзя сажать в одной клумбе.
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