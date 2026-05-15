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10:44 (UTC+5), 15 Мая 2026

Жителям Башкирии рассказали, какие цветы нельзя сажать в одной клумбе

Эксперты Россельхозцентра по Башкирии напомнили о неблагоприятном соседстве.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Розалия Валеева

Жителям Башкирии рассказали, как лучше комбинировать насаждения в цветочной клумбе. Эксперты Россельхозцентра по Башкирии разъяснили, что при строительстве клумбы стоит подумать не только о внешнем виде посадок, но и о совместимости растений.

К примеру, пионы и лилии требовательны к месту и удобрениям, поэтому при совместной посадке они будут соперничать за ресурсы и будут хуже цвести.

Близко посаженные с розами пионы будут угнетать их. Ирисы и розы также нежелательно сажать рядом: корневища ирисов активно разрастаются и розам требуется достаточно пространства, а также регулярный уход.

Флоксы и георгины подвержены грибковым заболеваниям, поэтому выращивание их вместе увеличивает опасность заражения.

Тюльпаны и нарциссы тоже плохие соседи: для нормального развития этим цветам нужны различные типы почвы и питание, из-за чего тюльпаны зачастую страдают при совместных посадках. Тюльпаны и лилии или мускари имеют много общих болезней и вредителей. Поэтому слишком обширное насаждение этих растений на ограниченном пространстве может стать настоящим рассадником инфекций.

Астры и гладиолусы восприимчивы к фузариозу и размещение их рядом повышает шанс возникновения этой проблемы.

Также цветоводам советуют обращать внимание на свет — кому-то нужно его много, кто-то комфортно растет в полутени.

Следует учитывать и рост: высокие экземпляры могут создавать тень для более компактных. Требовательные к питанию виды лучше размещать отдельно от менее «прихотливых».

Также рядом не стоит сажать цветы с разными аппетитами: кому-то подходит кислая почва, другим — щелочная, кто-то любит влагу, а другому цветку лучше в подсушенном грунте.

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