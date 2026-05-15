Жителям Башкирии рассказали, какие цветы нельзя сажать в одной клумбе

Жителям Башкирии рассказали, как лучше комбинировать насаждения в цветочной клумбе. Эксперты Россельхозцентра по Башкирии разъяснили, что при строительстве клумбы стоит подумать не только о внешнем виде посадок, но и о совместимости растений.
К примеру, пионы и лилии требовательны к месту и удобрениям, поэтому при совместной посадке они будут соперничать за ресурсы и будут хуже цвести.
Близко посаженные с розами пионы будут угнетать их. Ирисы и розы также нежелательно сажать рядом: корневища ирисов активно разрастаются и розам требуется достаточно пространства, а также регулярный уход.
Флоксы и георгины подвержены грибковым заболеваниям, поэтому выращивание их вместе увеличивает опасность заражения.
Тюльпаны и нарциссы тоже плохие соседи: для нормального развития этим цветам нужны различные типы почвы и питание, из-за чего тюльпаны зачастую страдают при совместных посадках. Тюльпаны и лилии или мускари имеют много общих болезней и вредителей. Поэтому слишком обширное насаждение этих растений на ограниченном пространстве может стать настоящим рассадником инфекций.
Астры и гладиолусы восприимчивы к фузариозу и размещение их рядом повышает шанс возникновения этой проблемы.
Также цветоводам советуют обращать внимание на свет — кому-то нужно его много, кто-то комфортно растет в полутени.
Следует учитывать и рост: высокие экземпляры могут создавать тень для более компактных. Требовательные к питанию виды лучше размещать отдельно от менее «прихотливых».
Также рядом не стоит сажать цветы с разными аппетитами: кому-то подходит кислая почва, другим — щелочная, кто-то любит влагу, а другому цветку лучше в подсушенном грунте.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.