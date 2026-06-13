В Башкирии взлетели цены на овощи

Башстат представил актуальную статистику по потребительским ценам в республике. Аналитики зафиксировали заметный рост стоимости овощей за минувшую неделю.

Сильнее всего подорожали огурцы – прирост составил 12,44 %, теперь их цена достигла 135,92 руб. за килограмм. Также выросли цены на морковь (плюс 5,29 %, до 55,90 руб./кг), лук (плюс 2,51 %, до 43,25 руб./кг), капусту (плюс 2,38 %, до 43,85 руб./кг) и картофель (плюс 2,29 %, до 48,58 руб./кг).

В то же время ряд продуктов стал дешевле. Наибольшее снижение цен отмечено на яйца (минус 1,94 %; 10 штук стоят 83,63 руб.), свеклу (минус 1,52 %; 47,75 руб./кг), молоко (минус 1,47 %; 92,50 руб. за литр), яблоки (минус 1,24 %; 154,23 руб./кг) и рис (минус 1,21 %; 101,41 руб./кг).