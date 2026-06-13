В Башкирии грибник пропал в лесу Бирского района

86-летний мужчина пропал в лесу Бирского района республики. Он ушел за грибами и не вернулся. На его поиски вышли спасатели регионального госкомитета по ЧС. Еще одна история похода за грибами закончилась благополучно.

Как рассказал руководитель профильного ведомства Кирилл Первов, в районе села Покровка Благовещенского района спасатели помогли найти заблудившегося грибника. 64-летний мужчина занимался тихой охотой вместе с супругой, а телефон оставил в машине.

«Супруга собирала грибы неподалеку. Когда спустя несколько часов мужчина не вернулся, женщина обратилась за помощью. Мужчину обнаружили примерно в километре от автомобиля. Все это время он пытался самостоятельно выйти из леса и успел получить обезвоживание», — уточнил Кирилл Первов.

Спасатели напомнили, отправляясь в лес, обязательно возьмите с собой заряженный телефон, сообщайте близким маршрут и ориентировочное время возвращения, а также не уходите далеко в незнакомую местность.

Ранее «Башинформ» сообщал о начале сезона грибов в Башкирии.