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10:02 (UTC+5), 13 Июня 2026

Три награды привезли участники Всероссийской Студенческой весны из Башкирии

Фестиваль проходил в Хабаровске.

Фото: БашМолодежь | Пресс-служба
Наталья Овчарук

Первое место в вокальном направлении Всероссийской Студенческой весны профессиональных образовательных организаций занял представитель Башкирии Максим Беляев. Студент первого курса Уфимского училища искусств покорил жюри песней «Березовые сны». Награду победитель привез из Хабаровка, который принимал фестиваль с 8 по 13 июня.

Студентка Уфимского училища искусств Айлина Аубакирова получила специальный приз в инструментальном направлении с номером «Урал-тау», а Арслан Давлетшин из Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности выиграл спецприз в направлении «Видео» с короткометражным роликом на тему «В одном ритме».

Ранее «Башинформ» рассказывал о том, как Студенческая весна проходит в Башкирии с участием школьников, студентов ссузов и вузов.

БашМолодежь Пресс-служба
БашМолодежь Пресс-служба
БашМолодежь Пресс-служба
БашМолодежь Пресс-служба
Фото: БашМолодежь | Пресс-служба
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