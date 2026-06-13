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19:08 (UTC+5), 12 Июня 2026

Путин присвоил троим жителям Башкирии почётные звания Российской Федерации

Фото: кремлин.ру | сайт
Эдуард Кускарбеков

Главный врач клиники «Медси-Уфа» Андрей Грицаенко удостоен звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Кандидат медицинских наук работает в системе здравоохранения с 1999 года, начинал хирургом и продолжает оперировать по сей день. Он написал более семидесяти научных публикаций. Кроме того, Грицаенко обладатель пяти патентов и трёх рационализаторских предложений.

Предоставлено клиникой «Медси-Уфа» Архив Андрей ГрицаенкоПредоставлено клиникой «Медси-Уфа» Архив Андрей Грицаенко
Андрей Грицаенко
Фото: Предоставлено клиникой «Медси-Уфа» | Архив

Также президентским указом присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» директору фонда имени Мустая Карима Альфие Каримовой.

Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» получил директор Стерлитамакского медицинского колледжа Виль Ибрагимов. Доктор медицинских наук Виль Рашидович первым в Башкирии защитил докторскую диссертацию по онкологии. При его участии была разработана комплексная схема профилактики онкологических заболеваний на промышленных предприятиях.

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