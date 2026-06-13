Путин присвоил троим жителям Башкирии почётные звания Российской Федерации

Главный врач клиники «Медси-Уфа» Андрей Грицаенко удостоен звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Кандидат медицинских наук работает в системе здравоохранения с 1999 года, начинал хирургом и продолжает оперировать по сей день. Он написал более семидесяти научных публикаций. Кроме того, Грицаенко обладатель пяти патентов и трёх рационализаторских предложений.
Также президентским указом присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» директору фонда имени Мустая Карима Альфие Каримовой.
Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» получил директор Стерлитамакского медицинского колледжа Виль Ибрагимов. Доктор медицинских наук Виль Рашидович первым в Башкирии защитил докторскую диссертацию по онкологии. При его участии была разработана комплексная схема профилактики онкологических заболеваний на промышленных предприятиях.
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