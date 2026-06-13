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07:24 (UTC+5), 13 Июня 2026

Госавтоинспекция Башкирии сообщила места массовых проверок водителей

Также известны результаты рейдов за праздничный день, 12 июня.

Фото: Госавтоинспекция РБ | Пресс-служба
Наталья Овчарук

Большое количество экипажей ДПС в Башкирии 13 июня можно будет наблюдать на 1317-м и 1467-м километрах автодороги М-5 «Урал», на 103-м километре автодороги Уфа - Янаул и на 6-м, 101-м и 198-м километрах автодороги Р-240. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

«Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей», — уточнил руководитель службы.

12 июня дорожные полицейские поймали 52 пьяных водителей, четверо из них привлечены к уголовной ответственности за повторное аналогичное нарушение. 45 автолюбителей наказали за неправильную перевозку детей и 17 — за то, что не пропустили пешеходов. Также 29 водителей мотоциклов привлекли за нарушение ПДД.

Ранее «Башинформ» о смертельном ДТП на трассе под Уфой. Погибшему было всего 20 лет.

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