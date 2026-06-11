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07:45 (UTC+5), 11 Июня 2026

Один человек погиб, двое пострадали в массовой аварии под Уфой

Погибшему было всего 20 лет.

Фото: пресс-служба | ГАИ Башкирии
Анастасия Другова

Сегодня около 8 часов утра на 5 км автодороги - подъезду к М-12 «Восток» в Уфимском районе произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, водитель Hyundai Accent 1996 года рождения допустил столкновение с попутно движущимся Mitsubishi Outlander под управлением мужчины 1980 года рождения. После удара Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda Yeti за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения.

В результате аварии 20-летний пассажир Hyundai скончался на месте до прибытия скорой помощи. Водитель и еще один пассажир этой же машины госпитализированы. Остальные участники ДТП не пострадали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

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