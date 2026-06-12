Пятница, 12 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
14:45 (UTC+5), 12 Июня 2026

В Уфе на «Акбузате» прошли конноспортивные соревнования в честь Дня России

Фото: Э. Юмагузина | ипподром «Акбузат»
Эдуард Кускарбеков

Сегодня в Уфе ипподроме «Акбузат» состоялись конноспортивные соревнования, приуроченные Дню России, Дню города и Дню рождения национального героя Салавата Юлаева.

Зрителям представили девять заездов на лошадях рысистых пород, три скачки для лошадей чистокровной верховой породы и три скачки на башкирских лошадях. Общее поголовье составило около 90 голов, а общий призовой фонд превысил 1,2 млн рублей.

В ипподроме также развернулась ярмарка, где горожане и гости могли купить кумыс. Свою продукцию представили шесть крупных кумысопроизводителей из Баймакского, Учалинского, Уфимского и Кугарчинского районов Башкирии.

Для гостей спел заслуженный артист России и народный артист Республики Башкортостан Ямиль Абдульманов, заслуженный артист Республики Башкортостан Раиль Уметбаев и этно-группа «Йатаган».

Показательные конные игры «Тенге Алыу» и «Аузарыш» не оставили равнодушными зрителей. Всего мероприятие посетили около трёх тысяч человек.

Э. Юмагузина ипподром «Акбузат»
Э. Юмагузина ипподром «Акбузат»
Э. Юмагузина ипподром «Акбузат»
Э. Юмагузина ипподром «Акбузат»
Э. Юмагузина ипподром «Акбузат»
Э. Юмагузина ипподром «Акбузат»
Э. Юмагузина ипподром «Акбузат»
Э. Юмагузина ипподром «Акбузат»
Э. Юмагузина ипподром «Акбузат»
Э. Юмагузина ипподром «Акбузат»
Э. Юмагузина ипподром «Акбузат»
Э. Юмагузина ипподром «Акбузат»
Э. Юмагузина ипподром «Акбузат»
Э. Юмагузина ипподром «Акбузат»
Э. Юмагузина ипподром «Акбузат»
Фото: Э. Юмагузина | ипподром «Акбузат»
1 из 15

Читайте также о том, как Башкирия решила стратегические задачи ко Дню России.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru