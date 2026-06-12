В Уфе на «Акбузате» прошли конноспортивные соревнования в честь Дня России

Сегодня в Уфе ипподроме «Акбузат» состоялись конноспортивные соревнования, приуроченные Дню России, Дню города и Дню рождения национального героя Салавата Юлаева.

Зрителям представили девять заездов на лошадях рысистых пород, три скачки для лошадей чистокровной верховой породы и три скачки на башкирских лошадях. Общее поголовье составило около 90 голов, а общий призовой фонд превысил 1,2 млн рублей.

В ипподроме также развернулась ярмарка, где горожане и гости могли купить кумыс. Свою продукцию представили шесть крупных кумысопроизводителей из Баймакского, Учалинского, Уфимского и Кугарчинского районов Башкирии.

Для гостей спел заслуженный артист России и народный артист Республики Башкортостан Ямиль Абдульманов, заслуженный артист Республики Башкортостан Раиль Уметбаев и этно-группа «Йатаган».

Показательные конные игры «Тенге Алыу» и «Аузарыш» не оставили равнодушными зрителей. Всего мероприятие посетили около трёх тысяч человек.