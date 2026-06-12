В Башкирии спасатели спустили забравшуюся на рекламный щит кошку

В Башкирии кошка забралась на рекламный щит и не смогла спуститься самостоятельно. Пушистой любительнице приключений понадобилась помощь спасателей. На место прибыли сотрудники Госкомитета РБ по ЧС. С помощью лестницы они аккуратно добрались до перепуганного животного и сняли его с высоты. Кошка осталась цела и невредима, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Кумертау спасатели вызволили из ямы собаку, писал «Башинформ».