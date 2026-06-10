В Башкирии спасатели вызволили из ямы собаку

Спасатели госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям вызволили собаку из ямы в Кумертау. Как сообщили в пресс-службе ведомства, животное в яме заметили неравнодушные прохожие, они сообщили об этом в экстренные службы.
На место незамедлительно выехали спасатели. Благодаря специализированному снаряжению собаку успешно извлекли. К счастью, она не пострадала.
Это уже не первый подобный случай в июне. Накануне спасатели достали собаку из колодца в Сибае.
В госкомитете по ЧС призвали жителей регулярно проверять состояние колодцев, люков и ям на своих участках и вблизи домов, а также не оставлять вырытые ямы без ограждений. При обнаружении открытого люка или незакрытого колодца необходимо сообщать в соответствующие службы.
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