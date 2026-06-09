В Башкирии спасли провалившуюся в колодец собаку

В ведомстве напоминают: открытые и повреждённые люки создают угрозу безопасности как людей, так и животных. При обнаружении таких объектов лучше сообщить в коммунальные службы. В случае если животное попало в беду, следует звонить по номеру 112.

Ранее «Башинформ» публиковал кадры спасения коровы по кличке Маня, которая застряла в старом заброшенном погребе.