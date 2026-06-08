В Уфе благополучно спасли пропавшую корову

Житель одного из уфимских посёлков сегодня потерял свою 8-месячную тёлку по кличке Маня. Обойдя окрестности, хозяин обнаружил пропажу в старом заброшенном погребе на своём же участке. Самостоятельно достать оттуда потерпевшую было невозможно, пришлось вызывать группу спасателей со спецоборудованием.

Корову благополучно подняли на поверхность, к счастью, приключение обошлось только стрессом и сломанным рогом.