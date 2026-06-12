В Башкирии нарушитель оставил возле парка «Аслы-Куль» 3 куба мусора

В Башкирии на особо охраняемой природной территории «Аслы-Куль» пресечён несанкционированный сброс отходов. Инспекторы природного парка во время оперативного рейда задержали жителя Давлеканово, который выгружал мусор в районе деревни Алга.

Сотрудники ведомства обратили внимание на автомобиль, свернувший с основного маршрута в направлении населённого пункта. Они проследовали за транспортным средством и зафиксировали, как нарушитель выгружал отходы объёмом около трёх кубических метров.

«Мы заметили, что машина свернула в сторону деревни Алга, проследовали за ней и обнаружили, как житель города Давлеканово выгрузил мусор», — прокомментировала начальник обособленного структурного подразделения природного парка «Аслы-Куль» Гузель Гильманова.