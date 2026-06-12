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12:04 (UTC+5), 12 Июня 2026

В Башкирии нарушитель оставил возле парка «Аслы-Куль» 3 куба мусора

Фото: министерство природопользования и экологии Башкортостана | сайт
Эдуард Кускарбеков

В Башкирии на особо охраняемой природной территории «Аслы-Куль» пресечён несанкционированный сброс отходов. Инспекторы природного парка во время оперативного рейда задержали жителя Давлеканово, который выгружал мусор в районе деревни Алга.

Сотрудники ведомства обратили внимание на автомобиль, свернувший с основного маршрута в направлении населённого пункта. Они проследовали за транспортным средством и зафиксировали, как нарушитель выгружал отходы объёмом около трёх кубических метров.

«Мы заметили, что машина свернула в сторону деревни Алга, проследовали за ней и обнаружили, как житель города Давлеканово выгрузил мусор», — прокомментировала начальник обособленного структурного подразделения природного парка «Аслы-Куль» Гузель Гильманова.

министерство природопользования и экологии Башкортостана сайтминистерство природопользования и экологии Башкортостана сайт
Фото: министерство природопользования и экологии Башкортостана | сайт
министерство природопользования и экологии Башкортостана сайтминистерство природопользования и экологии Башкортостана сайт
Фото: министерство природопользования и экологии Башкортостана | сайт

В отношении нарушителя составлен протокол. Ему грозит штраф для физических лиц штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей.

Природный парк «Аслы-Куль» напоминает, что несанкционированное складирование отходов наносит непоправимый ущерб уникальной экосистеме и влечёт административную ответственность. Инспекционное патрулирование территории будет продолжено в усиленном режиме.

Ранее ИА «Башинформ» сообщило о том, что в Башкирии рекультивируют земли особо охраняемых природных территорий.

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