В Башкирии рекультивируют земли особо охраняемых природных территорий. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном интернет-портале РБ.
Согласно документу, положение о государственном природном заказнике республиканского значения «Усень-Ивановский» дополняется пунктом о выполнении комплекса мероприятий по рекультивации земель и иным видам работ, направленных на ликвидацию хранилища производственных отходов.
В положение о природном парке «Аслы-Куль» внесен пункт о «реставрационно-ландшафтной зоне» площадью 4,4 га. Реставрационно-ландшафтная зона предназначена для проведения рекультивационных и иных видов работ при ликвидации хранилища производственных отходов. В ней запрещаются рекреационное использование территории, сбор и заготовка дикорастущих плодов, грибов, семян, цветов и иные виды пользования растительным миром.
На территории реставрационно-ландшафтной зоны разрешается выполнение комплекса мероприятий по рекультивации земель и иным видам работ, направленных на ликвидацию хранилища производственных отходов.
Ранее сообщалось о ситуации на особо охраняемых природных территориях Башкирии.
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