Стало известно, на каких трассах Башкирии проходят массовые рейды ГАИ

Сплошные проверки автолюбителей в праздничный день проходят сразу на нескольких главных автомагистралях Уфы. Рейды проводятся на 1475 км трассы М-5 «Урал»; на 204 км дороги Уфа-Белорецк; на 103 км трассы Уфа-Бирск-Янаул; на 6, 101 и 206 км Р-240 на подъезде к М-12.
Мероприятия проводятся экипажами отдельного специализированного батальона ДПС, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
Традиционно, обращают внимание на грубые нарушения ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.
Ранее «Башинформ» публиковал подробности смертельной аварии на трассе под Уфой.
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