Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 1,51 млн военнослужащих

Президент России Владимир Путин установил штатную численность вооружённых сил РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, штатная численность вооружённых сил России устанавливается в количестве 2 399 130 единиц, из которых 1 510 000 составляют военнослужащие.

Также глава государства поручил правительству выделить минобороны РФ необходимые бюджетные средства.

Документ вступил в силу со дня его подписания, то есть сегодня.

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