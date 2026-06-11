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06:42 (UTC+5), 11 Июня 2026

В Уфе приведут в порядок разворотные круги на конечных автоостановках

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

Власти Уфы приняли решение благоустроить разворотные круги и оборудовать места для стоянок общественного транспорта на конечных остановках. Этот вопрос был поднят после многочисленных обращений граждан, которые фиксировались в информационных системах, сообщили в Центре управления республикой.

Вопросы организации работы конечных станций обсуждались в мае на совещаниях у вице-премьера правительства Башкортостана Рустема Газизова. Руководитель ЦУР РБ Елена Прочаковская докладывала о проблеме, акцентируя внимание на необходимости создания нормальных условий для работы водителей.

О том, что работа по этому направлению уже организована, доложил 10 июня на очередном совещании в кабмине первый заммэра столицы Сергей Кожевников. По его словам, для каждого объекта уже составлены дорожные карты.

Речь идет о специально оборудованных площадках, которые позволяют общественному транспорту разворачиваться, останавливаться, а также дают возможность водителям и кондукторам отдыхать между рейсами. 

Ранее сообщалось, что уфимцы стали чаще жаловаться на благоустройство и ЖКХ. 

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