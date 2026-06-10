Уфимцы стали чаще жаловаться на благоустройство и ЖКХ

За период с 1 по 8 июня в системы «Инцидент менеджмент» и Платформу обратной связи поступило 1676 сообщений от жителей Уфы. Это количество держится на уровне предыдущей недели, сообщил заместитель главы администрации Уфы Дмитрий Черенков на оперативном совещании в мэрии.

Больше всего обращений — 560 — касаются благоустройства. Горожане жалуются на необходимость кронирования деревьев, ямочный ремонт дворов и межквартальных проездов, а также состояние дорог общего пользования. Кроме того, поступали комментарии о сбоях в работе сайта платной городской парковки. Жителям сообщили, что в период неполадок парковка работала бесплатно.

В сфере ЖКХ основная проблема связана с плановыми отключениями воды в рамках подготовки сетей к отопительному сезону. Ремонтные работы проводят ресурсные организации — ООО «БашРТС» и МУП «УИС». Острая ситуация сложилась в многоквартирных домах № 18, 18/1 и 18/2 по Уфимскому шоссе. Из-за выхода из строя насоса, повышающего давление, который не относится ни к общедомовому имуществу, ни к балансу города, вода в десятиэтажных зданиях доходит только до пятого этажа. Для обеспечения жильцов водой организован её подвоз к дому. Выездная комиссия рекомендовала уфимскому водоканалу заняться решением этой проблемы.

Жители также обращают внимание на ремонт дорог на улицах Маршала Жукова, Зорге, Академика Королёва (нечётная сторона), Рыльского и другим адресам.

Дмитрий Черенков отметил, что радует стабилизация ситуации с твёрдыми коммунальными отходами. За неделю поступило всего 63 обращения по данной теме. Главам администраций районов поручено ежедневно контролировать вопросы детского оборудования и взаимодействовать с управляющими компаниями, чтобы мастера при обходе территорий обращали внимание на состояние качелей и другого оборудования.

Все обращения, по словам Черенкова, находятся на контроле и обрабатываются в регламентные сроки.

Ранее Радий Хабиров указал на рост жалоб по благоустройству в Башкирии.