Радий Хабиров указал на рост жалоб по благоустройству в Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров во вторник, 9 июня, на оперативном совещании правительства республики заявил о росте числа жалоб граждан на сферу благоустройства. По его словам, эта тема вышла на первое место, сместив дорожную проблематику.

«Вы сейчас только вышли на первое место — благоустройство. Это ваша зона ответственности. И количество жалоб растёт», — обратился руководитель региона к профильному министерству.

Глава республики перечислил основные поводы для недовольства жителей: кронирование и спил сухих аварийных деревьев, уборка общественных пространств, а также реализация программы «Дворики». Особое внимание он обратил на города, откуда поступает больше всего обращений. Это Уфа, Стерлитамак, Туймазы, Белорецк и Салават.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова в ответ заверила, что министерство совместно с Центром управления регионом отслеживает все жалобы и старается отрабатывать их в максимально короткие сроки.

«Люди жалуются — значит, надо делать», — резюмировал Радий Хабиров.