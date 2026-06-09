Радий Хабиров указал на рост жалоб по благоустройству в Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров во вторник, 9 июня, на оперативном совещании правительства республики заявил о росте числа жалоб граждан на сферу благоустройства. По его словам, эта тема вышла на первое место, сместив дорожную проблематику.
«Вы сейчас только вышли на первое место — благоустройство. Это ваша зона ответственности. И количество жалоб растёт», — обратился руководитель региона к профильному министерству.
Глава республики перечислил основные поводы для недовольства жителей: кронирование и спил сухих аварийных деревьев, уборка общественных пространств, а также реализация программы «Дворики». Особое внимание он обратил на города, откуда поступает больше всего обращений. Это Уфа, Стерлитамак, Туймазы, Белорецк и Салават.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова в ответ заверила, что министерство совместно с Центром управления регионом отслеживает все жалобы и старается отрабатывать их в максимально короткие сроки.
«Люди жалуются — значит, надо делать», — резюмировал Радий Хабиров.
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