В Уфе ограничат движение на перекрестке улиц Галле и Комсомольской

В Уфе с 12 по 21 июня ограничат движение на перекрестке улиц Галле и Комсомольской, сообщили в мэрии.

Ограничения вводятся в связи с продолжением реконструкции улицы имени города Галле. На участке запланированы работы по переустройству инженерных коммуникаций.

На время работ на перекрестке Галле — Комсомольская будут закрыты:

— две полосы проезжей части в сторону улицы 50 лет СССР;

— одна полоса — в обратном направлении.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства.

Ранее сообщалось, что в Уфе в День России и День города ограничат движение транспорта.