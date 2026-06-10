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03:29 (UTC+5), 10 Июня 2026

В Уфе в День России и День города ограничат движение транспорта

Водителей просят заранее планировать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Фото: Ксения Калинина | ИА Башинформ
Альфия Аглиуллина

В связи с празднованием Дня России и Дня города Уфы в столице республики вводятся временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в  «Башавтотрансе».

Ограничения будут действовать 12 июня на нескольких участках. Так, с 23:00 11 июня до 13:00 12 июня закроют парковку на верхней площадке Монумента Дружбы со стороны улицы Октябрьской революции.

С 22:00 11 июня до 21:00 12 июня перекроют парковку перед Русским драматическим театром и проезд вдоль площади имени Ленина.

С 7:00 до 13:00 12 июня будет закрыт участок улицы Набережной от Сочинской до проезда под Бельским мостом.

Общественный транспорт 12 июня будет работать в режиме выходного дня.

Ранее сообщалось, что в Уфе на три месяца закроют участок улицы Гафури.

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